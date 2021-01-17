Финансист раскрыл, куда вложить деньги в начале 2021 года

Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза, объяснила Анна Харченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы обогнать инфляцию и заработать следует обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Такой совет россиянам дала финансист Анна Харченко.

«Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут „обогнать“ депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу. Даже с учётом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17%», — рассказала Харченко в интервью «Прайм».

Еще один способ заработать — вложить деньги в акции. По словам эксперта, таким образом можно заработать на росте стоимости, а также выплатах части прибыли акционерам. Несмотря на риски, компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на российском рынке — один из самых высоких в мире, отметила Харченко. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора «зеленых технологий», который ждет расцвета при новом лидере страны. Однако следует помнить, что многое зависит от ситуации с развитием пандемии. «Рынки, возможно, еще „поштормит“, но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что одной из самых оптимальных альтернатив банковскому депозиту является открытый паевой инвестиционный счет. Как отметил управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий, в подобных фондах доходы не подлежат налогообложению. Благодаря этому управляющая компания фонда имеет возможность вкладывать вырученные средства в инвестиции, тем самым увеличивая доходность своего клиента.