Эксперт ВШЭ: россиянам могут выплатить часть маткапиала наличными

Выплаты на любые нужды из маткапитала уже назначены в Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выплата российским семьям средств из маткапитала на любые нужды является хорошей мерой и может быть поддержана регионами-донорами вслед за Московской областью. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова.

В 2021 году семьи с двумя и более детьми, проживающие в Московской области, смогут получить из регионального материнского капитала 50 тысяч рублей. Годом ранее им выплатили такую же сумму. Эти деньги родители могут потратить на любые цели. Выплаты начисляются при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, передает телеканал 360.

По словам Буяновой, россияне испытывают сложности с использованием маткапитала, так как не всегда могут потратить его на приобретение жилья, в частности, апартаментов, а траты на образование не всегда могут пригодиться. «Такие условия использования маткапитала порождают некие вопросы, а нужен ли он вообще тогда», — отмечает эксперт. В связи с этим прямая выплата маткапитала является хорошей мерой, считают собеседницы агентства.

Вслед за Московской областью российские регионы могли бы ввести данную меру для решения социальных проблем в своем регионе, полагает Буянова. Однако, по мнению Жгутовой, не все субъекты РФ имеют на это средства. «Другие регионы могут быть дотационными, не такими состоятельными как Московская область. Не могут себе такое позволить, особенно в условиях пандемии. Лишь регионы-доноры, такие как Тюмень, Москва, Московская область, Санкт-Петербург могут себе такое позволить», — заключила общественница.