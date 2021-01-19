19 января 2021

Свердловские депутаты готовят испытание Высокинскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский встретится с депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский перед утверждением на пост Заксобранием ответит на вопросы депутатов. Это произойдет во время встречи с фракциями, сообщил URA.RU депутат Михаил Ершов.

«Высокинский встречается в понедельник со всеми фракциями», — уточнил Ершов. По его данным, в первую очередь первый заместитель губернатора встретится с представителями фракции «Единая Россия», затем он ответит на вопросы представителей других фракций, представленных в Заксобрании.

26 января, как ожидается, заксобрание Свердловской области утвердит на должности первого заместителя губернатора экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Накануне был опубликован будущий функционал первого заместителя губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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