Свердловские депутаты готовят испытание Высокинскому

Александр Высокинский встретится с депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский перед утверждением на пост Заксобранием ответит на вопросы депутатов. Это произойдет во время встречи с фракциями, сообщил URA.RU депутат Михаил Ершов.

«Высокинский встречается в понедельник со всеми фракциями», — уточнил Ершов. По его данным, в первую очередь первый заместитель губернатора встретится с представителями фракции «Единая Россия», затем он ответит на вопросы представителей других фракций, представленных в Заксобрании.

26 января, как ожидается, заксобрание Свердловской области утвердит на должности первого заместителя губернатора экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Накануне был опубликован будущий функционал первого заместителя губернатора.