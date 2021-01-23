Венедиктов: РФ и США необходимо повторить успех Медведева и Обамы

России необходимо договориться с США о продлении договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это очень важный документ, уверен главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Это очень важный договор, подписанный [экс-президентами США и РФ Бараком] Обамой и [Дмитрием] Медведевым. Он очень сложно делался. И я еще переговорил с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Это сокращение наступательных вооружений. Это договор, который регламентирует количество ракет с двух сторон — американских и российских, которые могут, преодолевая противоракетную оборону с ядерными в том числе наконечниками, нанести удар», — сказал Венедиктов [интервью опубликовано на сайте радиостанции].
На днях главред написал пресс-секретарю Белого дома США Джен Псаки с предложением изложить на «Эхе» позицию президента Джо Байдена, в том числе по вопросу продления договора СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля. Накануне Псаки ответила публично, отметив, что американский лидер настроен на такое решение вопроса.
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