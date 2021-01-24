Обстановка с COVID в Челябинской области стабилизировалась, но перелома не произошло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 25 января — 415-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 331-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 43 237, выздоровели 29 435 и скончались 1 595 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 719 400 (+21 127) случая заражения. Вылечились 3 131 760 (+22 445) пациентов — 84% от заболевших. Умерли 69 492 (+491) человек — 1,8% от заразившихся.

Смертность затормозить не удалось

На протяжении двух прошедших дней смертность пациентов с коронавирусом в Челябинской области сохранялась на планке в 15 случаев в сутки. При этом рекордный показатель с начала пандемии — 17 умерших с COVID-19. Распространение инфекции, подъем который прогнозировали к концу января после новогодних каникул, пока удается сдерживать. В субботу заболел 291 человек, в воскресенье — 292.

Распространение инфекции начало ускоряться

Между тем, в России темпы распространения коронавируса все же начали ускоряться. Москва вновь вышла в лидеры по числу вновь заразившихся, на втором месте Санкт-Петербург и Московская область. В УрФО на первой строчке печального рейтинга Свердловская область, далее следуют Пермский край, Челябинская область, ХМАО, Тюменская и Курганская области. Меньше всего новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в ЯНАО — 89.

Текслер продлил карантин в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с пандемией коронавируса. Южноуральцы старше 65 лет должны оставаться в самоизоляции сразу на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля. Перед этим Текслер сообщил, что в регионе не будет ковидных паспортов — власти рассчитывают взять инфекцию под контроль с помощью массовой вакцинации. Она возобновится после 24 января, когда в область начнут поступать новые крупные партии вакцины «Спутник V».

В Челябинске закрывают ковидные базы

В Челябинске возвращаются к своей обычной работе сразу несколько лечебных учреждений, которые были переоборудованы под ковидные госпитали. «К прежней работе вернулись детская горбольница №7, горбольница №1 открыла основные хирургические профили — чистая и гнойная хирургия и так далее», — сказала Гехт. На следующем этапе вернутся к привычной работе горбольницы №11 и областного госпиталя ветеранов. Некоторое время назад в Челябинской области уже были закрыты несколько ковидных баз. В декабре вернулись в обычный режим медучреждения в Долгодеревенском (Сосновский район), Еткуле и Карталах, теперь это базы долечивания. С 23 января начнут работать в плановом режиме госпитальные базы в Верхнеуральске, горбольница №1 Челябинска и горбольница №3 Миасса.