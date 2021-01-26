Центробанк предрек рост ставок по вкладам из-за цифрового рубля

Из-за введения цифрового рубля в России вырастут ставки по вкладам и депозитным счетам. Такая информация содержится в аналитической записке Банка России.
«В результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих расчетных счетов и депозитов. Банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах», — говорится в записке кредитной организации.
Вторым положительным прогнозом специалистов Центробанка является то, что кредиты для заемщиков не подорожают. «В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже», — приводит RT цитату из документа. Процентная ставка по кредитам будет по-прежнему определяться исходя из доходности безрискового актива и надбавки за кредитный риск заемщика.
Директор Института экономики Руслан Гринберг считает, что доступность кредитов для россиян в условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться. Банки продолжат ужесточать требования к потенциальным заемщикам.
В связи с развитием экономики в России появится цифровой рубль, рассказала 15 января глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Жители России смогут зачислять цифровые рубли на электронные кошельки и пользоваться рублями с помощью мобильных устройств.
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