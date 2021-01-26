Центробанк предрек рост ставок по вкладам из-за цифрового рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
Из-за цифрового рубля ставки по вкладам вырастут, а кредиты не подорожают Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за введения цифрового рубля в России вырастут ставки по вкладам и депозитным счетам. Такая информация содержится в аналитической записке Банка России.

«В результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев текущих расчетных счетов и депозитов. Банки вынуждены будут поднять ставки по остаткам на таких счетах», — говорится в записке кредитной организации.

Вторым положительным прогнозом специалистов Центробанка является то, что кредиты для заемщиков не подорожают. «В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже», — приводит RT цитату из документа. Процентная ставка по кредитам будет по-прежнему определяться исходя из доходности безрискового актива и надбавки за кредитный риск заемщика.

Директор Института экономики Руслан Гринберг считает, что доступность кредитов для россиян в условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться. Банки продолжат ужесточать требования к потенциальным заемщикам.

В связи с развитием экономики в России появится цифровой рубль, рассказала 15 января глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Жители России смогут зачислять цифровые рубли на электронные кошельки и пользоваться рублями с помощью мобильных устройств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...