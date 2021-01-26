Володин назвал основную проблему российских чиновников

Вячеслав Володин высказался о некомпетентности чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основная проблема, связанная с российскими чиновниками, заключается не в их финансовом благосостоянии, а в неэффективности работы. Такое мнение в беседе с журналистами выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что на машине ездит, а свои полномочия выполняет не эффективно. В этом проблема. У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи, а потом мы с вами теряли страну. Не здесь надо искать корень-то зла, а в неэффективности, в безответственности, непорядочности», — сказал Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик назвал допустимым покупку чиновниками машин и квартир. Главное, чтобы он хорошо выполнял поставленные перед ним задачи. «Огромное количество обнищавших, огромное количество проблем. Пускай он ездит на персональной машине, пускай еще что-то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопроса», — сказал собеседник радиостанции. Другое дело, по его словам, когда чиновники берут взятки и ничего не делают. В этих случаях им необходимо пересесть не только с машины на трамвай, но и «в другое место», добавил Володин.