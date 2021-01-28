В Госдуме предложили проиндексировать все пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть начали снижение после роста на фоне сокращения запасов этого сырья в США до минимума с марта прошлого года (476,7 миллиона баррелей). Марка Brent торгуется по 55,26 доллара за баррель (-0,49%). Цена на WTI составляет 52,63 доллара за бочку (-0,42%).

Доллар продолжал укрепление после объявления итогам заседания ФРС, где была сохранена базовая ставка на уровне 0—0,25% годовых. На момент закрытия Московской биржи, американская валюта подорожала до 75, 85 рубля (+0,76). Евро показал похожую динамику, достигнув отметки в 91,81 (+0,45).

Ситуация в России

В России резко выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Средний чек на эти товары увеличился на 1,5— 4%. Сильнее всего выросли цены на овощи . По данным Росстата, помидоры подорожали на 13,7%, морковь — на 7,6%, картофель — на 6,7%, огурцы — на 5,2%, лук — на 4,8%. Куриные яйца категории С2 у поставщиков в центральной России подорожали на 19%. По словам участников рынка, это связано с распространением птичьего гриппа в южных регионах. В крупных торговых сетях сообщили, что перебоев с поставками нет.

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий на уровень не ниже уровня инфляции. Это касается и работающих пенсионеров, индексация выплат которых не проводилась с 2015 года.

Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Сейчас договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег.

Замминистра Финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в колоссальном количестве регионов наблюдается рост цен на жилье . По его словам, это приводит к тому, что бюджетное стимулирование рынка помогает не гражданам, а застройщикам.

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 февраля создает новую инспекцию , где планируется администрировать налогоплательщиков с доходами более 500 млн рублей в год. Будут учитываться наличие иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Состоятельным гражданам не удастся избежать налога на дивиденды . Согласно новой поправке в Налоговой кодекс, такой доход свыше 5 миллионов рублей в год теперь облагается повышенной ставкой НДФЛ в 15%.

Ситуация в мире

Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций Брюсселя против России. Только в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи евро, Италия — почти 94 тысячи евро, Нидерланды — 806 евро, Кипр — более 3 миллионов евро.

Apple отчиталась о рекордной выручке 111,4 млрд долларов за квартал. Она выросла на 21% за первый квартал текущего финансового года. За год стоимость акций компании взлетела на 84%.

Прогнозы и мнения экспертов

В России продолжат дорожать продукты, что может привести к экономическим и социальным проблемам в обществе, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Как отметил экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, попытки регулирования цен всегда приводили либо к росту черного рынка, либо к переходу на бартер, либо к ухудшению качества продукции или ее сознательной фальсификации.

В случае краха доллара, та же участь ждет рубль и валюты развивающихся стран. Как рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, при эти условиях взлетят евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар.

Мошенники после увеличения числа брокерских счетов на Московской фондовой бирже начали пользоваться интересом граждан к данному направлению. Как рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности, а затем исчезают с деньгами.