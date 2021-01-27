Новый мэр Екатеринбурга дал личное обещание Росселю

Алексей Орлов (слева) пообещал Эдуарду Росселю (справа) связать свою жизнь с Екатеринбургом Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал экс-губернатору Свердловской области, а ныне сенатору Эдуарду Росселю прожить в уральской столице всю жизнь. Как рассказал URA.RU сам Россель, на встрече с ним Орлов также сообщил, что ранее отказался от недвижимости в Тюмени и давно перевез всю семью в Екатеринбург.

«Он [Орлов] сейчас наш, коренной. Он уехал из Тюмени, продал [там] все жилье, купил здесь, семью перевез и принял решение до конца жизни жить в Свердловской области. Мы, говорит, с женой решили: останавливаемся здесь, в Екатеринбурге», — поделился Россель. По словам сенатора, на встрече обсуждалось в основном развитие города.

В частности, они поговорили о Екатеринбурге как столице 5G, а также о транспорте, развязках и движении по городу. «Я представил себя в кресле главы Екатеринбурга и детально рассказал свое видение, выразил свою точку зрения по самым острым вопросам», — рассказал Россель пресс-службе мэрии по итогам часовой встречи с Орловым.

Алексей Орлов исполняет обязанности главы Екатеринбурга с 22 декабря 2020 года. Ожидается, что 9 февраля депутаты гордумы избавят его от приставки «и.о.». До перехода в мэрию Орлов с 2012 года трудился в свердловском правительстве (в том числе на постах зампредседателя, а затем первого замгубернатора). До переезда в Екатеринбург Орлов долгое время работал в родной для себя Тюменской области и в Ленобласти.