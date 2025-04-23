В Екатеринбурге выросло число отравившихся школьников: в каком они состоянии

Ученики екатеринбургской школы №178 (Уралмаш), где произошла вспышка кишечной инфекции, находятся в состоянии легкой степени тяжести, их состояние стабильно. Предположительно острую кишечную инфекцию подтвердили у семи четвероклассников, рассказала замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«В инфекционное отделение больницы Екатеринбурга госпитализированы двое детей. Еще пять человек находятся под наблюдением медиков амбулаторно. <…> На данный момент зафиксировано семь случаев заболевания кишечной инфекцией неуточненной этиологии. Все дети имеют легкую степень заболевания», — сказала Савинова. По ее словам, двоих детей госпитализировали еще ночью, но уже без проявления симптомов.
Осмотрены будут все ученики — и те, которых 23 апреля не было в школе. Сейчас специалисты устанавливают возбудителя заболевания — анализы взяли у всех заболевших. «К вечеру ожидаем результаты. Предположительно, это может быть кишечный вирус», — сказали в минздраве, отметив, что в эпидпроцессе участвуют только две параллели — первый и четвертый классы, которые учатся в первую смену. Вечером состоится второе заседание оперативного штаба для анализа результатов исследований. Ситуацию контролирует Минздрав и правительство региона.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы. Сейчас на месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. По предположениям источника URA.RU, у детей норовирус — инфекция, которая может привести к смерти.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства.
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