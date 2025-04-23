Чем отравились школьники в Екатеринбурге: основная версия

Отравившиеся в школе №178 дети ели на завтрак гуляш с гречей в столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Утром 22 апреля дети ели в столовой гречу с гуляшом
Утром 22 апреля дети ели в столовой гречу с гуляшом Фото:

Ученики екатеринбургской школы №178 (Орджоникидзевский район), у которых выявили подозрение на острую кишечную инфекцию, ели в столовой гуляш с гречей. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, подозрение на инфекцию выявили у тех детей, которые на перемене в 9:30 во вторник, 22 апреля, ели гречу с гуляшом. «При этом у учеников других параллелей, которые ели позже, жалоб нет», — сказал собеседник, отметив, что у сотрудников пищеблока взяли анализы, а результаты будут позднее. Мама одного из учеников рассказала URA.RU, что дети жаловались на странный вкус соуса гуляша.

Признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы, а двоим пришлось обратиться в больницу. В учреждении работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. Директор оператора питания ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко считает, что дети могли отравиться где угодно: дома, на улице или в столовой. Она утверждает, что компания работает «на совесть» и содействует любым проверкам ведомств.

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Ученики екатеринбургской школы №178 (Орджоникидзевский район), у которых выявили подозрение на острую кишечную инфекцию, ели в столовой гуляш с гречей. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. По словам собеседника, подозрение на инфекцию выявили у тех детей, которые на перемене в 9:30 во вторник, 22 апреля, ели гречу с гуляшом. «При этом у учеников других параллелей, которые ели позже, жалоб нет», — сказал собеседник, отметив, что у сотрудников пищеблока взяли анализы, а результаты будут позднее. Мама одного из учеников рассказала URA.RU, что дети жаловались на странный вкус соуса гуляша. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы, а двоим пришлось обратиться в больницу. В учреждении работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. Директор оператора питания ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко считает, что дети могли отравиться где угодно: дома, на улице или в столовой. Она утверждает, что компания работает «на совесть» и содействует любым проверкам ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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