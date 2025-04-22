22 апреля 2025

Свердловчанке с двумя детьми отказали в выплате за гибель мужа в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья погибшего бойца не смогла получить 1,5 млн рублей (архивное фото)
Семья погибшего бойца не смогла получить 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Верхней Пышме (Свердловская область) супруге с двумя детьми погибшего солдата в зоне спецоперации на Украине отказали в региональной выплате за потерю кормильца. Семье отказывались перечислять 1,5 миллиона рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Управлением соцполитики №23 членам семьи мужчины необоснованно дважды отказано в назначении региональной выплаты по причине неподтверждения факта гибели во время несения военной службы», — пояснили в ведомстве. При этом в представленных документах была справка военкомата об участии мужчины в СВО.

К делу подключилась прокуратура, внеся представление руководителю управления социальной политики №23. После этого жена и два ребенка получили по 500 тысяч рублей каждый.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) супруге с двумя детьми погибшего солдата в зоне спецоперации на Украине отказали в региональной выплате за потерю кормильца. Семье отказывались перечислять 1,5 миллиона рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Управлением соцполитики №23 членам семьи мужчины необоснованно дважды отказано в назначении региональной выплаты по причине неподтверждения факта гибели во время несения военной службы», — пояснили в ведомстве. При этом в представленных документах была справка военкомата об участии мужчины в СВО. К делу подключилась прокуратура, внеся представление руководителю управления социальной политики №23. После этого жена и два ребенка получили по 500 тысяч рублей каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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