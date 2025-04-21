Как Свердловск прятал во время войны личного врага Гитлера. Фото, видео

В годы Великой Отечественной диктор Юрий Левитан работал Свердловске

21 апреля 2025 в 22:37 Размер текста - 17 +

До сих пор точно неизвестно, был ли Юрий Левитан в Свердловске или нет Фото: Евгений Тиханов/ТАСС В Великую Отечественную войну в Свердловск эвакуировали не только заводы, госпитали и шедевры мировой культуры, но и выдающихся людей. Среди них были Агния Барто, Майя Плисецкая, а также главный голос Советского Союза — Юрий Левитан. Как его переезд стал ключевой уральской интригой 1940-х и почему за Левитаном охотился фюрер Адольф Гитлер — в материале URA.RU. Любимец Сталина Левитан родился 2 октября 1914 года во Владимире в семье портного, который отшивал форму для полицейских, пожарных и чиновников. Уже в школьные годы мальчик нашел применение своим вокальным данным: если во дворе нужно было кого-то позвать, ребята приглашали Левитана, чтобы тот своим звучным голосом моментально мог достучаться до любого. Тогда же парень получил прозвище Труба. Юрий Левитан долгое время работал над своим произношением Фото: Федор Кислов/ТАСС Свои таланты Юра решил не закапывать и направился в Москву поступать в кинотехникум, но провалился: комиссии не понравилась его речь с «оканьем». Тогда же он случайно наткнулся на объявление о наборе в группу дикторов Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Несмотря на количество желающих (около 900), но здесь Левитан показал себя успешно. Для начала Юрия взяли курьером, параллельно артист Василий Качалов занимался с парнем и помогал ему избавляться от владимирского говора. Регулярные тренировки дали свои плоды: в 1934 году Левитан вышел в эфир, правда, он был ночным. Дебютная трансляция стала судьбоносной: голос Левитана услышал Иосиф Сталин. Позже он позвонил председателю радиокомитета и настоял, чтобы доклад XVII съезду ВКП (б) читал именно Юрий. Он справился и не допустил ни одной ошибки, после чего диктор зачитывал все сообщения Сталина. Негласно его начали называть любимцем лидера СССР. Главная советская байка 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Левитан не оставил свое рабочее место. Некоторые считают, что именно он сообщил о начале войны, но дело было иначе, хотя в тот день диктор и выступил с сообщением. Левитан действительно выходил в эфир, но зачитывал новости об успехах в Северной Африке немецкого генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Следом за диктором у микрофона оказался нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, он и сообщил о начале войны. 22 июля немцы начали бомбить Москву. Один из снарядов угодил во двор здания радиокомитета в Путинковском переулке. Бомба не разорвалась, потому что попала в канализационный люк, но после этого случая было принято решение эвакуировать сотрудников. В августе комитет СССР по телевидению и радиовещанию отправляется в два города — в Куйбышев (ныне Самара) и Свердловск (Екатеринбург). На этом моменте историки предаются спорам уже не один десяток лет. Доподлинно неизвестно, куда именно эвакуировали диктора, потому что никаких архивных подтверждений этому нет. Одни связывают эту интригу с особым статусом Левитана: его охраняли, а документы засекретили. Причина — легенда о том, что Левитан был врагом №1 для Адольфа Гитлера. По некоторым данным, фюрер обещал миллион рейхсмарок (примерно 6,5 млн советских рублей) за его голову, но весомых подтверждений до сих пор нет. По другой версии, сокрытие истинного местоположения Левитана должно было убедить врага, что Москва не сдается, а такие мысли могли появиться, если бы главный голос страны покинул столицу. Его голос знали миллионы советских граждан Фото: Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/ТАСС Другие утверждают, что Левитан на Урале был. Один из весомых аргументов — комитет переехал на Урал, потому что это был глубокий тыл, здесь же находился самый мощный радиопередатчик. Кроме этого, есть свидетельства очевидцев, которые утверждали, что замечали диктора в городе с октября 1941-го, но нечасто. «Иногда он выходил в магазин за продуктами. Дочка одной из сотрудниц радиоцентра вспоминала, что в очереди видела за собой необычного высокого человека, и она не знала, что это был знаменитый диктор Юрий Борисович Левитан. Выходил он всегда в сопровождении охранника», — рассказывает методист по музейно-образовательной деятельности музея «Свердловск: Говорит Москва» Светлана Бердникова. По другим данным, в столицу Левитан вернулся уже в декабре 1941-го. Также диктора не могли узнать, потому что все были знакомы только с его голосом, но не внешностью. Ходили слухи, что он выглядел как старец с рыжими волосами, на деле Юрий Левитан был 27-летним высоким брюнетом. Как бы то ни было, в наши дни в Екатеринбурге в особняке купца Первушина работает музей, где можно увидеть реконструированную студию Левитана. Считается, что в эвакуации диктор прожил полтора года: вещал из подвального помещения здания, которое тщательно охраняли, но делали это тайно — постовые были одеты в штатское, чтобы лишний раз не привлекать внимание горожан к объекту. Чуть позже, в 1943-м, Левитан едет в Куйбышев, где располагалась основная часть команды радиокомитета, а затем возвращается в Москву. Оттуда он и зачитал в ночь на 9 мая всеми узнаваемое объявление о прекращении войны, выйдя в эфир со словами: «Внимание, говорит Москва». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великую Отечественную войну в Свердловск эвакуировали не только заводы, госпитали и шедевры мировой культуры, но и выдающихся людей. Среди них были Агния Барто, Майя Плисецкая, а также главный голос Советского Союза — Юрий Левитан. Как его переезд стал ключевой уральской интригой 1940-х и почему за Левитаном охотился фюрер Адольф Гитлер — в материале URA.RU. Левитан родился 2 октября 1914 года во Владимире в семье портного, который отшивал форму для полицейских, пожарных и чиновников. Уже в школьные годы мальчик нашел применение своим вокальным данным: если во дворе нужно было кого-то позвать, ребята приглашали Левитана, чтобы тот своим звучным голосом моментально мог достучаться до любого. Тогда же парень получил прозвище Труба. Свои таланты Юра решил не закапывать и направился в Москву поступать в кинотехникум, но провалился: комиссии не понравилась его речь с «оканьем». Тогда же он случайно наткнулся на объявление о наборе в группу дикторов Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Несмотря на количество желающих (около 900), но здесь Левитан показал себя успешно. Для начала Юрия взяли курьером, параллельно артист Василий Качалов занимался с парнем и помогал ему избавляться от владимирского говора. Регулярные тренировки дали свои плоды: в 1934 году Левитан вышел в эфир, правда, он был ночным. Дебютная трансляция стала судьбоносной: голос Левитана услышал Иосиф Сталин. Позже он позвонил председателю радиокомитета и настоял, чтобы доклад XVII съезду ВКП (б) читал именно Юрий. Он справился и не допустил ни одной ошибки, после чего диктор зачитывал все сообщения Сталина. Негласно его начали называть любимцем лидера СССР. 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Левитан не оставил свое рабочее место. Некоторые считают, что именно он сообщил о начале войны, но дело было иначе, хотя в тот день диктор и выступил с сообщением. Левитан действительно выходил в эфир, но зачитывал новости об успехах в Северной Африке немецкого генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Следом за диктором у микрофона оказался нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, он и сообщил о начале войны. В августе комитет СССР по телевидению и радиовещанию отправляется в два города — в Куйбышев (ныне Самара) и Свердловск (Екатеринбург). На этом моменте историки предаются спорам уже не один десяток лет. Доподлинно неизвестно, куда именно эвакуировали диктора, потому что никаких архивных подтверждений этому нет. Одни связывают эту интригу с особым статусом Левитана: его охраняли, а документы засекретили. Причина — легенда о том, что Левитан был врагом №1 для Адольфа Гитлера. По некоторым данным, фюрер обещал миллион рейхсмарок (примерно 6,5 млн советских рублей) за его голову, но весомых подтверждений до сих пор нет. По другой версии, сокрытие истинного местоположения Левитана должно было убедить врага, что Москва не сдается, а такие мысли могли появиться, если бы главный голос страны покинул столицу. Другие утверждают, что Левитан на Урале был. Один из весомых аргументов — комитет переехал на Урал, потому что это был глубокий тыл, здесь же находился самый мощный радиопередатчик. Кроме этого, есть свидетельства очевидцев, которые утверждали, что замечали диктора в городе с октября 1941-го, но нечасто. «Иногда он выходил в магазин за продуктами. Дочка одной из сотрудниц радиоцентра вспоминала, что в очереди видела за собой необычного высокого человека, и она не знала, что это был знаменитый диктор Юрий Борисович Левитан. Выходил он всегда в сопровождении охранника», — рассказывает методист по музейно-образовательной деятельности музея «Свердловск: Говорит Москва» Светлана Бердникова. По другим данным, в столицу Левитан вернулся уже в декабре 1941-го. Также диктора не могли узнать, потому что все были знакомы только с его голосом, но не внешностью. Ходили слухи, что он выглядел как старец с рыжими волосами, на деле Юрий Левитан был 27-летним высоким брюнетом. Как бы то ни было, в наши дни в Екатеринбурге в особняке купца Первушина работает музей, где можно увидеть реконструированную студию Левитана. Считается, что в эвакуации диктор прожил полтора года: вещал из подвального помещения здания, которое тщательно охраняли, но делали это тайно — постовые были одеты в штатское, чтобы лишний раз не привлекать внимание горожан к объекту. Чуть позже, в 1943-м, Левитан едет в Куйбышев, где располагалась основная часть команды радиокомитета, а затем возвращается в Москву. Оттуда он и зачитал в ночь на 9 мая всеми узнаваемое объявление о прекращении войны, выйдя в эфир со словами: «Внимание, говорит Москва».