Обвиненные в коррупции свердловские чиновники дали показания на шефа

В Кушве (Свердловская область) обвиненные в коррупции начальник городского комитета ЖКХ Александр Шурыгин и директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов дали показания на своего непосредственного руководителя — замглавы Антона Чепрасова, курирующего ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым органам.
«Он пока проходит как свидетель», — поделился собеседник. О задержании Шурыгина и Мамедова агентство сообщило 22 апреля. Оба согласились сотрудничать со следствием, дали признательные показания и сейчас находятся под обязательством о явке по требованию. Обоих обвиняют по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в основу уголовного дела легли показания экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и его бывшего первого зама Кислицына.
Претензии силовиков связаны с реализацией проекта «Чистая вода», по которому в Кушве в 2022 году построили станцию водоподготовки и водозабора. Якобы чиновники приняли работы по пусконаладке, которые по факту не были доделаны. Другой собеседник, близкий к муниципальной власти, отмечает, что к московской федеральной организации, которая вела строительный надзор и подписывала документы, при этом у силовиков вопросов нет. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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