Как свердловчанам-аллергикам выживать в сезон цветений: советы врачей

С приходом тепла на Урал стартовал самый опасный для аллергиков сезон — пыления растений. Он продлится до октября. Как выживать наиболее чувствительным свердловчанам, URA.RU рассказал главный внештатный аллерголог-иммунолог свердловского минздрава Евгений Бельтюков и пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова.
На что может быть аллергия весной
Симптомы обостряются при ветреной и солнечной погоде. Главным аллергеном медики называют пыльцу березы. Однако у этого дерева есть еще и близкородственные растения. Например, ольха, которая может начать пылиться еще в конце февраля. Кроме того, весной причиной аллергии могут стать и дуб, ясень, тополь, орешник, а также травы (тимофеевка, луговая трава, пшеница, овес) и цветы (ромашки, лютики, фиалки, лилии). По словам Петуховой, существуют и перекрестные аллергии. Так, при аллергии на березу может появиться реакция на яблоки, груши и миндаль. При аллергии на полынь — непереносимость сельдерея, петрушки и кинзы.
Как понять, что появилась аллергия
Аллергию чаще выявляют еще в детстве, однако она может появиться и во взрослом возрасте, говорит Бельтюков. Среди симптомов может быть насморк, чихание, появившийся звук в носу и кашель. Врач подчеркнул, что стоит обратить внимание, если состояние стало ухудшаться при хорошей погоде, контакте с животными или растениями. Петухова отмечает, что некоторые люди могут спутать пыльцевую аллергию с реакцией на появившуюся грязь после растаявшего снега. Такой вид аллергии сейчас самый распространенный — составляет до 40% от всех обращений.
Как защищаться аллергикам
Чувствительным людям необходимо чаще умываться, а также промывать соляным раствором нос. При контакте с растениями, например, на даче, можно использовать фильтры для носа, либо маску. Для прогулок лучше выбирать дождливую и влажную погоду.
Если вы заметили симптомы аллергии, нужно обратиться ко врачу. Бельтюков напомнил, что соответствующие специалисты принимают, например, в областных больницах №1 и №2, в горбольнице №6. «Там вас обследуют, поставят диагноз, назначат лечения и расскажут о мерах профилактики», — добавил он.
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