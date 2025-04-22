22 апреля 2025

Как свердловчанам-аллергикам выживать в сезон цветений: советы врачей

В Свердловской области растения перестанут пылить к октябрю
© Служба новостей «URA.RU»
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Сезон аллергии закончится, когда перестанут пылить деревья
Сезон аллергии закончится, когда перестанут пылить деревья Фото:

С приходом тепла на Урал стартовал самый опасный для аллергиков сезон — пыления растений. Он продлится до октября. Как выживать наиболее чувствительным свердловчанам, URA.RU рассказал главный внештатный аллерголог-иммунолог свердловского минздрава Евгений Бельтюков и пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова.

На что может быть аллергия весной

Симптомы обостряются при ветреной и солнечной погоде. Главным аллергеном медики называют пыльцу березы. Однако у этого дерева есть еще и близкородственные растения. Например, ольха, которая может начать пылиться еще в конце февраля. Кроме того, весной причиной аллергии могут стать и дуб, ясень, тополь, орешник, а также травы (тимофеевка, луговая трава, пшеница, овес) и цветы (ромашки, лютики, фиалки, лилии). По словам Петуховой, существуют и перекрестные аллергии. Так, при аллергии на березу может появиться реакция на яблоки, груши и миндаль. При аллергии на полынь — непереносимость сельдерея, петрушки и кинзы. 

Как понять, что появилась аллергия

По словам врачей, аллергия может появиться и во взрослом возрасте
По словам врачей, аллергия может появиться и во взрослом возрасте
Фото:

Аллергию чаще выявляют еще в детстве, однако она может появиться и во взрослом возрасте, говорит Бельтюков. Среди симптомов может быть насморк, чихание, появившийся звук в носу и кашель. Врач подчеркнул, что стоит обратить внимание, если состояние стало ухудшаться при хорошей погоде, контакте с животными или растениями. Петухова отмечает, что некоторые люди могут спутать пыльцевую аллергию с реакцией на появившуюся грязь после растаявшего снега. Такой вид аллергии сейчас самый распространенный — составляет до 40% от всех обращений.

Как защищаться аллергикам

Чувствительным людям необходимо чаще умываться, а также промывать соляным раствором нос. При контакте с растениями, например, на даче, можно использовать фильтры для носа, либо маску. Для прогулок лучше выбирать дождливую и влажную погоду.

Если вы заметили симптомы аллергии, нужно обратиться ко врачу. Бельтюков напомнил, что соответствующие специалисты принимают, например, в областных больницах №1 и №2, в горбольнице №6. «Там вас обследуют, поставят диагноз, назначат лечения и расскажут о мерах профилактики», — добавил он.

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С приходом тепла на Урал стартовал самый опасный для аллергиков сезон — пыления растений. Он продлится до октября. Как выживать наиболее чувствительным свердловчанам, URA.RU рассказал главный внештатный аллерголог-иммунолог свердловского минздрава Евгений Бельтюков и пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова. На что может быть аллергия весной Симптомы обостряются при ветреной и солнечной погоде. Главным аллергеном медики называют пыльцу березы. Однако у этого дерева есть еще и близкородственные растения. Например, ольха, которая может начать пылиться еще в конце февраля. Кроме того, весной причиной аллергии могут стать и дуб, ясень, тополь, орешник, а также травы (тимофеевка, луговая трава, пшеница, овес) и цветы (ромашки, лютики, фиалки, лилии). По словам Петуховой, существуют и перекрестные аллергии. Так, при аллергии на березу может появиться реакция на яблоки, груши и миндаль. При аллергии на полынь — непереносимость сельдерея, петрушки и кинзы.  Как понять, что появилась аллергия Аллергию чаще выявляют еще в детстве, однако она может появиться и во взрослом возрасте, говорит Бельтюков. Среди симптомов может быть насморк, чихание, появившийся звук в носу и кашель. Врач подчеркнул, что стоит обратить внимание, если состояние стало ухудшаться при хорошей погоде, контакте с животными или растениями. Петухова отмечает, что некоторые люди могут спутать пыльцевую аллергию с реакцией на появившуюся грязь после растаявшего снега. Такой вид аллергии сейчас самый распространенный — составляет до 40% от всех обращений. Как защищаться аллергикам Чувствительным людям необходимо чаще умываться, а также промывать соляным раствором нос. При контакте с растениями, например, на даче, можно использовать фильтры для носа, либо маску. Для прогулок лучше выбирать дождливую и влажную погоду. Если вы заметили симптомы аллергии, нужно обратиться ко врачу. Бельтюков напомнил, что соответствующие специалисты принимают, например, в областных больницах №1 и №2, в горбольнице №6. «Там вас обследуют, поставят диагноз, назначат лечения и расскажут о мерах профилактики», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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