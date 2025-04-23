Сотни свердловчан оказались в эпицентре землетрясения в Турции

Среди пострадавших от землетрясения в Стамбуле (Турция) могут быть свердловчане. На это указывает комментарий президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева для URA.RU.
«Думаю, сейчас там [в Стамбуле] сотни свердловчан», — сказал Мальцев. Однако пока, подчеркнул он, сложно сказать о точном количестве находящихся в Стамбуле свердловчан.
Несколько землетрясений произошли у побережья Силиври в Стамбуле, самое сильное из них достигло магнитуды 6,2, длилось около десяти секунд и вызвало панику среди жителей. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), этот толчок последовал после предварительного землетрясения магнитудой 3,9. Помимо двух основных толчков, в регионе было зарегистрировано еще три менее мощных землетрясения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!