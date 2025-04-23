Сотни свердловчан оказались в эпицентре землетрясения в Турции

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Магнитуда землетрясения составила 6,2 единиц
Магнитуда землетрясения составила 6,2 единиц Фото:

Среди пострадавших от землетрясения в Стамбуле (Турция) могут быть свердловчане. На это указывает комментарий президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева для URA.RU.

«Думаю, сейчас там [в Стамбуле] сотни свердловчан», — сказал Мальцев. Однако пока, подчеркнул он, сложно сказать о точном количестве находящихся в Стамбуле свердловчан.

Несколько землетрясений произошли у побережья Силиври в Стамбуле, самое сильное из них достигло магнитуды 6,2, длилось около десяти секунд и вызвало панику среди жителей. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), этот толчок последовал после предварительного землетрясения магнитудой 3,9. Помимо двух основных толчков, в регионе было зарегистрировано еще три менее мощных землетрясения.

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Среди пострадавших от землетрясения в Стамбуле (Турция) могут быть свердловчане. На это указывает комментарий президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева для URA.RU. «Думаю, сейчас там [в Стамбуле] сотни свердловчан», — сказал Мальцев. Однако пока, подчеркнул он, сложно сказать о точном количестве находящихся в Стамбуле свердловчан. Несколько землетрясений произошли у побережья Силиври в Стамбуле, самое сильное из них достигло магнитуды 6,2, длилось около десяти секунд и вызвало панику среди жителей. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), этот толчок последовал после предварительного землетрясения магнитудой 3,9. Помимо двух основных толчков, в регионе было зарегистрировано еще три менее мощных землетрясения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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