Паслер вошел в руководство Ельцин Центра. Скрин

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На новом посту Паслер сменил своего предшественника
На новом посту Паслер сменил своего предшественника Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вошел в состав попечительского совета Ельцин Центра, сменив своего предшественника Евгения Куйвашева. Информация об этом появилась на сайте ЕЦ.

Попечительский совет занимается обсуждением стратегических целей и деятельности музея, а также рассматривает и утверждает ежегодные отчеты организации. У него есть также свой устав.

В попсовет входят 12 человек. Среди них — полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава администрации президента Антон Вайно, вдова первого президента России Наина Ельцина, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, экс-руководитель администрации Александр Волошин, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вошел в состав попечительского совета Ельцин Центра, сменив своего предшественника Евгения Куйвашева. Информация об этом появилась на сайте ЕЦ. Попечительский совет занимается обсуждением стратегических целей и деятельности музея, а также рассматривает и утверждает ежегодные отчеты организации. У него есть также свой устав. В попсовет входят 12 человек. Среди них — полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава администрации президента Антон Вайно, вдова первого президента России Наина Ельцина, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, экс-руководитель администрации Александр Волошин, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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