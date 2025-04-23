Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вошел в состав попечительского совета Ельцин Центра, сменив своего предшественника Евгения Куйвашева. Информация об этом появилась на сайте ЕЦ.
Попечительский совет занимается обсуждением стратегических целей и деятельности музея, а также рассматривает и утверждает ежегодные отчеты организации. У него есть также свой устав.
В попсовет входят 12 человек. Среди них — полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава администрации президента Антон Вайно, вдова первого президента России Наина Ельцина, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, экс-руководитель администрации Александр Волошин, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
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