Екатеринбуржца вызвали в военкомат после новости URA.RU

Получившего отказ на «Госуслугах» уральца спустя год поставили на воинский учет

23 апреля 2025 в 20:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий с 2024 года пытался встать на воинский учет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После публикации на сайте URA.RU истории екатеринбуржца Дмитрия, который на протяжении года безрезультатно пытался встать на воинский учет, ситуация получила развитие. Накануне мужчину пригласили в военный комиссариат Октябрьского района. Там ему вручили долгожданный документ. Дмитрий обратился в агентство 10 апреля, чтобы рассказать о своей затянувшейся попытке встать на учет в военкомате Октябрьского района. По словам уральца, причиной трудностей была постоянная смена кадров, в частности, увольнение сотрудников, ответственных за постановку на учет. Мужчина примерно раз в два месяца посещал военкомат, напоминая о себе, но каждый раз сталкивался с новыми требованиями: предоставлением дополнительных документов или заполнением новых заявлений для получения справки. Кульминацией стало посещение военкомата в феврале 2025 года после предварительной записи через «Госуслуги», когда Дмитрию по необъяснимым причинам было отказано в постановке на учет. «Я обратился к журналисту агентства от отчаяния, когда все попытки самостоятельно решить проблему зашли в тупик. Публикация стала последней надеждой, возможностью через общественный резонанс сдвинуть дело с мертвой точки. И, как ни странно, это сработало! После выхода статьи меня вызвали в военкомат и, к моей огромной радости, поставили на воинский учет. Теперь я могу предоставить необходимые документы на работу и, наконец, забыть об этой ситуации, которая мучила меня целый год. Я искренне благодарен военному ведомству за то, что, узнав о моей проблеме, они оперативно отреагировали и разрешили ее», — поделился уралец. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU истории екатеринбуржца Дмитрия, который на протяжении года безрезультатно пытался встать на воинский учет, ситуация получила развитие. Накануне мужчину пригласили в военный комиссариат Октябрьского района. Там ему вручили долгожданный документ. Дмитрий обратился в агентство 10 апреля, чтобы рассказать о своей затянувшейся попытке встать на учет в военкомате Октябрьского района. По словам уральца, причиной трудностей была постоянная смена кадров, в частности, увольнение сотрудников, ответственных за постановку на учет. Мужчина примерно раз в два месяца посещал военкомат, напоминая о себе, но каждый раз сталкивался с новыми требованиями: предоставлением дополнительных документов или заполнением новых заявлений для получения справки. Кульминацией стало посещение военкомата в феврале 2025 года после предварительной записи через «Госуслуги», когда Дмитрию по необъяснимым причинам было отказано в постановке на учет. «Я обратился к журналисту агентства от отчаяния, когда все попытки самостоятельно решить проблему зашли в тупик. Публикация стала последней надеждой, возможностью через общественный резонанс сдвинуть дело с мертвой точки. И, как ни странно, это сработало! После выхода статьи меня вызвали в военкомат и, к моей огромной радости, поставили на воинский учет. Теперь я могу предоставить необходимые документы на работу и, наконец, забыть об этой ситуации, которая мучила меня целый год. Я искренне благодарен военному ведомству за то, что, узнав о моей проблеме, они оперативно отреагировали и разрешили ее», — поделился уралец. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.