Дерзкие уфимцы отвоевали у мэрии Екатеринбурга контракт на полмиллиарда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала уфимскую компанию «Уралагротехсервис» в ее споре с мэрией Екатеринбурга по поводу благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ. Как стало известно URA.RU, чиновники, имевшие все ресурсы и аргументы для дальнейшей войны, согласились с этим решением — чтобы работы стартовали как можно скорее.
Начальная стоимость контракта составляла 590,4 миллиона рублей, в процессе торгов она упала до 572,7 млн. «Уралагротехсервис» победил, но контракт с фирмой мэрия заключать не стала, поскольку «Уралагротехсервис» предоставил банковскую гарантирую не на три месяца с момента заключения договора, а на один. Это противоречит условиям, прописанным в конкурсной документации. По неизвестной причине свердловское УФАС заняло позицию бизнеса.
«Решение устояло на уровне центрального аппарата ведомства», — поделился с URA.RU информированный источник. Работы в парке стартуют в ближайшее время.
Парк 50-летия ВЛКСМ реконструируют в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», в 2024 году именно эта территория победила в общегородском голосовании. Работы в парке должны завершиться до 1 ноября 2027-го, но дедлайн, вероятно, будет нарушен: МКУ «Городское благоустройство» (заказчик) имеет привычку сдавать объекты раньше срока.
В рамках благоустройства в парке очистят пруд от ила, установят 30 видеокамер, проложат тропинки и беговую дорожку, разместят спортивные и детские площадки. А также оборудуют площадку для выгула собак, поставят около 100 скамеек, высадят молодые деревья и кустарники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!