«Придется поднять цены»: кофейни Екатеринбурга предупредили о тяжелых временах

Кофейное зерно растет в цене с 2024 года, поэтому кофейни Екатеринбурга вынуждены повышать стоимость напитков и подстраиваться под быстро меняющиеся реалии. Подробнее о том, как бизнес справляется со сложностями, изменились ли предпочтения потребителей и чего индустрии ждать в будущем — читайте в материале URA.RU.
Рост стоимости кофейных зерен произошел из-за засухи в Бразилии. С апреля 2024-го количество осадков в стране было ниже среднего. «На текущий урожай засуха не так сильно повлияла — основной эффект мы увидим в 2026 году, когда будут сформированы цены на урожай 2025–2026 года», — рассказала руководитель pr-отдела Tasty Coffee Roasters Екатерина Горина.
Кроме того, сухо было и во Вьетнаме, который является мировым лидером-поставщиком робусты (более горького и ароматного кофе). Там за сезон производство уже сократилось на 20%, в дальнейшем продолжит снижаться и к 2026 году, вероятно, достигнет минимума. «Можно предположить, что цены на робусту продолжат расти, и это повлияет в том числе на цену арабики», — полагают в Tasty Coffee Roasters.
Так, в начале февраля 2024-го стандартный капучино на коровьем молоке в сети магазинов «Жизньмарт» стоил 171 рубль, а к апрелю 2025-го стоимость выросла до 209 рублей за 300 миллилитров (+22,2%).
«Мы наблюдаем рост цен на арабику с конца прошлого года из-за ряда факторов: климатических сложностей, проблем с логистикой и валютных колебаний. Чтобы сохранить качество и ассортимент, мы вынуждены были скорректировать цены в конце 2024-го — начале 2025-го. При этом у нас остаются бонусы: скидка в свою кружку, шестой кофе в подарок, акции с бесплатным альтернативным молоком и сиропами», — прокомментировали в «Жизньмарте».
В связи с повышением цен покупатели изменили свои предпочтения при покупке кофе. Гости стали реже брать авторские напитки и делали выбор в пользу классики, так как она более дешевая, заметили в кофейне Sibaristica.
Ее шеф-бариста Владимир заявил, что «каждая кофейня устанавливает стоимость на напиток или категорию напитков чуть выше и, как правило, за счет этого держит стоимость других предложений на том уровне, который комфортен точке и ее гостям. Кто-то делает флэт уайт в трех объемах и завышает цену именно большого объема».
Что касается прогнозов на 2025 год, эксперты сходятся в одной позиции: поставщикам обжаренного кофе предстоит быстро адаптироваться и быть гибкими в текущей ситуации. Например, обратить внимание на зерна не из Бразилии. Владельцам кофеен, по мнению специалистов Tasty Coffee Roasters, не стоит переходить на дешевое сырье, так как гости могут быть очень чувствительными к качеству продукта, что повлечет за собой потерю репутации.
«Возможно, сократится часть ассортимента кофе, и нам еще раз придется поднять цены, но кофе надолго пришел в наши жизни, и выиграют те, кто будет делать его качественно, чтобы продукт стоил затраченных денег гостя», — подытожил шеф-бариста Sibaristica Владимир.
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