Скандальный участник «Дома-2» и выпускник «Фабрики звезд» бесплатно выступят в Екатеринбурге

Концерт состоится 31 мая
В Екатеринбург с бесплатным концертом прилетят бывший участник «Дома-2» Олег Майами и выпускник «Фабрики звезд» Иракли. Выступление приурочат ко дню рождения ТЦ Veer Mall. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы.
Концерт популярных исполнителей состоится 31 мая. Именно в эту дату в 2025-м торговому центру исполняется четыре года.
Чуть позже столицу Урала посетит скандальный блогер Crazy Mega Hell. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей.
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