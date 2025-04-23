Скандальный участник «Дома-2» и выпускник «Фабрики звезд» бесплатно выступят в Екатеринбурге

Олег Майами и Иракли бесплатно выступят в екатеринбургском ТЦ Veer Mall
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт состоится 31 мая
Концерт состоится 31 мая Фото:

В Екатеринбург с бесплатным концертом прилетят бывший участник «Дома-2» Олег Майами и выпускник «Фабрики звезд» Иракли. Выступление приурочат ко дню рождения ТЦ Veer Mall. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы.

Концерт популярных исполнителей состоится 31 мая. Именно в эту дату в 2025-м торговому центру исполняется четыре года.

Чуть позже столицу Урала посетит скандальный блогер Crazy Mega Hell. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей.

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В Екатеринбург с бесплатным концертом прилетят бывший участник «Дома-2» Олег Майами и выпускник «Фабрики звезд» Иракли. Выступление приурочат ко дню рождения ТЦ Veer Mall. Информацию об этом URA.RU подтвердили организаторы. Концерт популярных исполнителей состоится 31 мая. Именно в эту дату в 2025-м торговому центру исполняется четыре года. Чуть позже столицу Урала посетит скандальный блогер Crazy Mega Hell. Звезда соцсетей с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня, а личная встреча с ним обойдется в 13 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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