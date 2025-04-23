Во время аборта у свердловчанки разорвалась матка. Фото

23 апреля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Женщине пришлось сделать аборт по медпоказаниям (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) врачи спасли жизнь 39-летней женщине после редкого и опасного осложнения, возникшего во время планового прерывания беременности. Пациентка была направлена на процедуру по показаниям после генетического обследования плода. Во время вмешательства у женщины произошел разрыв матки в области рубца от предыдущего кесарева сечения, что привело к массивному кровотечению. «Пострадавшая была экстренно доставлена в операционную, где хирургическую помощь оказали акушеры-гинекологи Наталья Рыжих и Игорь Пустовалов. К проведению реанимационных мероприятий также были привлечены анестезиологи-реаниматологи Валерий Култышев и Умеджон Алиджанов, а гемотрансфузию обеспечил специалист Владимир Сорокин. В ходе операции врачам удалось удалить поврежденные ткани, ушить дефект в матке и остановить кровотечение», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Редкая и труднодиагностируемая патология в акушерстве, осложненная обильным кровотечением, представляла серьезную угрозу для жизни пациентки и ее репродуктивной функции. Благодаря оперативной и профессиональной работе медперсонала удалось не только остановить кровотечение, но и сохранить женщине возможность в будущем стать матерью. После двух дней интенсивной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать, что позволило перевести ее в Городскую клиническую больницу №7 Екатеринбурга для продолжения лечения и восстановления. В апреле пациентка вернулась домой. Врачи сделали все возможное, чтобы женщина смогла стать матерью в будущем Фото: telegram-канал пресс-службы свердловского минздрава «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) врачи спасли жизнь 39-летней женщине после редкого и опасного осложнения, возникшего во время планового прерывания беременности. Пациентка была направлена на процедуру по показаниям после генетического обследования плода. Во время вмешательства у женщины произошел разрыв матки в области рубца от предыдущего кесарева сечения, что привело к массивному кровотечению. «Пострадавшая была экстренно доставлена в операционную, где хирургическую помощь оказали акушеры-гинекологи Наталья Рыжих и Игорь Пустовалов. К проведению реанимационных мероприятий также были привлечены анестезиологи-реаниматологи Валерий Култышев и Умеджон Алиджанов, а гемотрансфузию обеспечил специалист Владимир Сорокин. В ходе операции врачам удалось удалить поврежденные ткани, ушить дефект в матке и остановить кровотечение», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Редкая и труднодиагностируемая патология в акушерстве, осложненная обильным кровотечением, представляла серьезную угрозу для жизни пациентки и ее репродуктивной функции. Благодаря оперативной и профессиональной работе медперсонала удалось не только остановить кровотечение, но и сохранить женщине возможность в будущем стать матерью. После двух дней интенсивной терапии состояние пациентки удалось стабилизировать, что позволило перевести ее в Городскую клиническую больницу №7 Екатеринбурга для продолжения лечения и восстановления. В апреле пациентка вернулась домой.