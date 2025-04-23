Полпред Жога собрал молодежь в главном храме Екатеринбурга, в трубу лезть не стал. Фото

Полпред Жога в Храме-на-Крови ответил на вопросы православной молодежи
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Пполномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога на встрече с молодежью в Храме на крови. Екатеринбург , жога артем
Артем Жога с детьми и подростками общался долго Фото:

Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови, где впервые побывал сразу после переезда в Екатеринбург. Здесь его провели по выставке о сотрудниках епархии, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, также он пообщался с молодежью и получил приглашение на парусную регату. Залезать в трубу — инсталляция, которая появилась у храма в дань подвигу российских бойцов в Судже, не стал, хотя к экспромту в его окружении были готовы.

«Когда я приехал на Урал, это было одно из первых мест для ознакомления. Во время пешей прогулки мы зашли сюда, познакомились с отцом [Максимом Миняйло]. Это святое место, я много фактов узнал о нашем государе [Николае Романове], который в этих краях закончил свое правление, свою жизнь…» — поделился Жога в начале встречи с молодежью. Продлилась она больше часа, за это время полпред успел ответить лишь на несколько вопросов, но очень развернуто. На мероприятиях, в которых участвуют дети, Жога особенно разговорчив.

Инсталляцию Жога оценил, но лезть в трубу не стал
Инсталляцию Жога оценил, но лезть в трубу не стал
Фото:

Многие вопросы были про Великую Отечественную войну. Жога, например, рассказал о своем герое — дедушке Иване Кирилловиче Ткаченко, о роли детей в те годы и сейчас, когда идет спецоперация на Украине. Был вопрос и про качества, которыми должен обладать человек, чтобы стать полпредом.

«Вы знаете, высокая должность не имеет никакого отношения к воспитанию и характеру, который мы должны воспитывать в себе. Неважно, рабочий на заводе, полномочный представитель президента или директор школы, это не важно. Нужно в любом случае, в любом статусе оставаться человеком: честным, порядочным, справедливым, человеколюбивым, добрым. Потому что все-таки доброта спасет мир, я уверен в этом», — поделился Жога.

После его выступления митрополит Евгений (Кульберг) устроил викторину среди ребят, кто лучше всего запомнил факты из биографии статусного гостя. Тем, кто ответил правильно, раздал куличи. В конце встречи Жогу, который никогда не занимался парусным спортом, командор отряда «Каравэлла» Лариса Крапивина пригласила на регату. Заканчивали песней православного хора «Жди меня» на слова Константина Симонова.

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Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Храм-на-Крови, где впервые побывал сразу после переезда в Екатеринбург. Здесь его провели по выставке о сотрудниках епархии, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, также он пообщался с молодежью и получил приглашение на парусную регату. Залезать в трубу — инсталляция, которая появилась у храма в дань подвигу российских бойцов в Судже, не стал, хотя к экспромту в его окружении были готовы. «Когда я приехал на Урал, это было одно из первых мест для ознакомления. Во время пешей прогулки мы зашли сюда, познакомились с отцом [Максимом Миняйло]. Это святое место, я много фактов узнал о нашем государе [Николае Романове], который в этих краях закончил свое правление, свою жизнь…» — поделился Жога в начале встречи с молодежью. Продлилась она больше часа, за это время полпред успел ответить лишь на несколько вопросов, но очень развернуто. На мероприятиях, в которых участвуют дети, Жога особенно разговорчив. Многие вопросы были про Великую Отечественную войну. Жога, например, рассказал о своем герое — дедушке Иване Кирилловиче Ткаченко, о роли детей в те годы и сейчас, когда идет спецоперация на Украине. Был вопрос и про качества, которыми должен обладать человек, чтобы стать полпредом. «Вы знаете, высокая должность не имеет никакого отношения к воспитанию и характеру, который мы должны воспитывать в себе. Неважно, рабочий на заводе, полномочный представитель президента или директор школы, это не важно. Нужно в любом случае, в любом статусе оставаться человеком: честным, порядочным, справедливым, человеколюбивым, добрым. Потому что все-таки доброта спасет мир, я уверен в этом», — поделился Жога. После его выступления митрополит Евгений (Кульберг) устроил викторину среди ребят, кто лучше всего запомнил факты из биографии статусного гостя. Тем, кто ответил правильно, раздал куличи. В конце встречи Жогу, который никогда не занимался парусным спортом, командор отряда «Каравэлла» Лариса Крапивина пригласила на регату. Заканчивали песней православного хора «Жди меня» на слова Константина Симонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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