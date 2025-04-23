Сибирячка убила сына и 15 лет скрывалась в Свердловской области: что решил суд

Мать, прятавшаяся в Свердловской области после убийства сына, избежала тюрьмы

23 апреля 2025 в 15:44 Размер текста - 17 +

Тело грудничка нашли в 2008 году на пустыре (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2023 году в Свердловской области задержали 44-летнюю Ольгу Зарецкую. Она 15 лет скрывалась от силовиков Красноярского края после смерти своего восьмимесячного сына. Об истории и о том, какой приговор ей вынес суд, — в материале URA.RU. По первой версии, выдвинутой СКР по Красноярскому краю и Хакасии, сообщалось, что Зарецкая якобы бросила мальчика на холоде без еды и тепла, отчего он и умер. Закончив расследование дела, сыщики рассказали, как все было на самом деле. По их мнению, в феврале—марте 2008 года пьяная Ольга вернулась с сыном домой от подруги. Она уложила ребенка спать и легла рядом, но во сне случайно задавила его. Тело мальчика 10 марта 2008-го на пустыре обнаружил тракторист. Оказалось, что Зарецкая после смерти ребенка вывезла его туда, а сама уехала на попутках в Первоуральск. Все это время она не выходила на связь с родными, в том числе с двумя дочками, которые жили у ее свекрови. Фото из материалов уголовного дела Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии / VK На тот момент Ольге было 27 лет. Полиция не смогла сразу выйти на ее след и объявила женщину в розыск. Зарецкую удалось поймать в сентябре 2023 года. Сыщики оперативно доставили ее в Красноярск. Ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и поместили под стражу. Судебное разбирательство началось в мае прошлого года. Вскоре Ольгу освободили из СИЗО и избрали ей подписку о невыезде. Вину в содеянном она признала и раскаялась, сказала URA.RU ее адвокат Татьяна Морозова. «Суд постановил уголовное дело и уголовное преследование в отношении Зарецкой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ, прекратить — за истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщили в Красноярском краевом суде. Кроме того, суд отказался рассматривать заявленный потерпевшим (вероятно, бывшим мужем) гражданский иск. По словам Морозовой, Зарецкая осталась жить в Первоуральске. «У нее там семья. Растет сын, по-моему, ему десять лет. Она после каждого судебного процесса уезжала обратно, не оставаясь в Боготоле», — сказала адвокат. Зарецкую смогла простить только одна дочь, вторая до сих пор не общается с ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в Свердловской области задержали 44-летнюю Ольгу Зарецкую. Она 15 лет скрывалась от силовиков Красноярского края после смерти своего восьмимесячного сына. Об истории и о том, какой приговор ей вынес суд, — в материале URA.RU. По первой версии, выдвинутой СКР по Красноярскому краю и Хакасии, сообщалось, что Зарецкая якобы бросила мальчика на холоде без еды и тепла, отчего он и умер. Закончив расследование дела, сыщики рассказали, как все было на самом деле. По их мнению, в феврале—марте 2008 года пьяная Ольга вернулась с сыном домой от подруги. Она уложила ребенка спать и легла рядом, но во сне случайно задавила его. Тело мальчика 10 марта 2008-го на пустыре обнаружил тракторист. Оказалось, что Зарецкая после смерти ребенка вывезла его туда, а сама уехала на попутках в Первоуральск. Все это время она не выходила на связь с родными, в том числе с двумя дочками, которые жили у ее свекрови. На тот момент Ольге было 27 лет. Полиция не смогла сразу выйти на ее след и объявила женщину в розыск. Зарецкую удалось поймать в сентябре 2023 года. Сыщики оперативно доставили ее в Красноярск. Ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и поместили под стражу. Судебное разбирательство началось в мае прошлого года. Вскоре Ольгу освободили из СИЗО и избрали ей подписку о невыезде. Вину в содеянном она признала и раскаялась, сказала URA.RU ее адвокат Татьяна Морозова. «Суд постановил уголовное дело и уголовное преследование в отношении Зарецкой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ, прекратить — за истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщили в Красноярском краевом суде. Кроме того, суд отказался рассматривать заявленный потерпевшим (вероятно, бывшим мужем) гражданский иск. По словам Морозовой, Зарецкая осталась жить в Первоуральске. «У нее там семья. Растет сын, по-моему, ему десять лет. Она после каждого судебного процесса уезжала обратно, не оставаясь в Боготоле», — сказала адвокат. Зарецкую смогла простить только одна дочь, вторая до сих пор не общается с ней.