В Японии улучшат ракету, способную ударить по России

Правительство Японии планирует увеличить дальность противокорабельной ракеты «Хитонисики». Ее радиус действия составляет 200 километров, а будет 1500 км.
«Увеличение дальности позволит использовать ракеты для уничтожения вражеских баз, аэродромов и других объектов. Планируется, что после модернизации их разместят на американских базах в Азии», — приводит
Власти Японии пришли к этому решению после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом размещать американские ракеты на своей территории Япония не планирует из-за опасности ответных ударов со стороны РФ и КНР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на возможное размещение Вашингтоном таких ракет в Азии. Российский лидер предлагает США и европейским странам оставить свободными от ракет те области, которые ранее попадали под действие договора.
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