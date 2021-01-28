В Японии улучшат ракету, способную ударить по России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Японская ракета «Хитонисики» будет иметь дальность до 1500 километров (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Правительство Японии планирует увеличить дальность противокорабельной ракеты «Хитонисики». Ее радиус действия составляет 200 километров, а будет 1500 км.

«Увеличение дальности позволит использовать ракеты для уничтожения вражеских баз, аэродромов и других объектов. Планируется, что после модернизации их разместят на американских базах в Азии», — приводит News.ru слова разработчиков. Благодаря этому удары можно будет наносить по России, Китаю и КНДР.

Власти Японии пришли к этому решению после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом размещать американские ракеты на своей территории Япония не планирует из-за опасности ответных ударов со стороны РФ и КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на возможное размещение Вашингтоном таких ракет в Азии. Российский лидер предлагает США и европейским странам оставить свободными от ракет те области, которые ранее попадали под действие договора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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