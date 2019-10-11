Путин раскрыл, как Россия будет противостоять США в Азии

Россия начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на возможное размещение Вашингтоном таких ракет в Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они [РСМД] у американцев появились», — приводит его слова «Национальная служба новостей». Ранее Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако ответ российский лидер пока что не получил, сообщает RT.
Министр обороны США Марк Эспер 3 октября заявил, что американские ракеты средней дальности наземного базирования должны как можно скорее появиться в Азии. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году, прекратил действовать в начале августа. США вышли из ДРСМД из-за появления у России крылатой ракеты 9М729 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Однако Кремль считает, что это вооружение не противоречит условиям договора.