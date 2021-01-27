Дума Сургута пытается вернуть контроль над выборами мэра

Местные депутаты просят сургутский городской суд отменить запрет на проведение повторных выборов мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сургутская дума подала в Сургутский городской суд ходатайство об отмене ограничений на проведение повторного конкурса по выборам мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Власти действуют сразу несколькими способами, чтобы депутаты могли объявить повторный конкурс по выборам главы Сургута. Дума использует механизм ходатайства, чтобы отменить действующее ограничение. Параллельно суд перенес рассмотрение иска экс-претендента на пост градоначальника Евгения Барсова на утро 29 января, чтобы попробовать вынести решение до начала заседания думы, которое назначено на 15:00», — сообщил инсайдер.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова в разговоре с URA.RU подтвердила факт отправки ходатайства в адрес городского суда. «Это положено по закону, поэтому я подписала этот документ и отправила. Когда ходатайство будет рассмотрено, я не знаю. Никакого ответа из суда пока не приходило», — прокомментировала спикер думы.

Ранее URA.RU сообщало, что городской суд приостановил решение местной думы о повторном проведении конкурса на пост мэра. По мнению суда, для начала нужно разобраться с жалобой на действия конкурсной комиссии по выборам главы Сургута, которую подал Барсов.