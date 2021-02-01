Мужчина пострадал от нападения медведя в Яйве (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае медведь напал на водителя валочного комплекса. Инцидент произошел в лесосеке, расположенной недалеко от поселка Яйва. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. О случившемся URA.RU рассказала одна из местных жительниц Елена Плотникова. По ее словам, водитель валочного комплекса столкнулся с хищником, когда пошел осматривать лесосеку.

«Иван Семеновых переступил через валежину (поваленное дерево). То ли наступил на медведя, то ли медведь уже лежал разбуженный, а он просто столкнулся с ним. Все произошло за секунду. Медведь зацепил голову лапой, оторвал ухо, прокусил ногу и ушел. У водителя в руках был только маленький топорик, которым он даже не успел воспользоваться», — пояснила Плотникова.

Пермячка уточнила, что мужчина потерял сознание и не помнит, что произошло дальше. Водитель был обнаружен местными жителями и доставлен в больницу. По словам Плотниковой, медики «пришили ему ухо и отправили домой».

URA.RU рассказывало про медведя-шатуна, который несколько дней назад ходил в окрестностях Яйвы. Охотникам удалось отогнать хищника в сторону леса. В министерстве природных ресурсов Пермского края URA.RU пообещали уточнить информацию, идет ли речь об одном и том же медведе.