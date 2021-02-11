С начала марта поднимется стоимость проезда на маршрутках в Челябинске
Ковид-госпитали закрывают — вырастет стоимость проезда в транспорте — в южноуральском роддоме рухнул потолок — на чиновников Копейска завели уголовное дело — силовики задержали банду вымогателей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Губернатор сообщил о закрытии ковидных госпиталей
- В регионе ковидные базы останутся лишь в четырех городах — остальные будут расформированы. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов.
С начала весны повысится стоимость проезда в маршрутках
- С марта в Челябинске массово повышается стоимость проезда на маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Об этом URA.RU сообщили в управлении транспорта городской мэрии.
В роддоме Южноуральска рухнул потолок
- Из-за прорыва трубы отопления в роддоме Южноуральска рухнул потолок. Об этом сообщили URA.RU в региональном минздраве.
ФАС проверит чиновников Копейска
- Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку закупки мэрией Копейска помещения детского сада, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Задержана банда вымогателей
- В Челябинске и Троицке силовики задержали пять человек, которые занимались вымогательствами. У них изъяты крупные суммы денег, оружие и долговые расписки, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
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