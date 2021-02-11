11 февраля 2021
10 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 12 февраля. Повышается цена на проезд в маршрутках, ковид-госпитали закроются

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., маршрутка
С начала марта поднимется стоимость проезда на маршрутках в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковид-госпитали закрывают — вырастет стоимость проезда в транспорте — в южноуральском роддоме рухнул потолок — на чиновников Копейска завели уголовное дело — силовики задержали банду вымогателей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Губернатор сообщил о закрытии ковидных госпиталей

  • В регионе ковидные базы останутся лишь в четырех городах — остальные будут расформированы. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов.

С начала весны повысится стоимость проезда в маршрутках

  • С марта в Челябинске массово повышается стоимость проезда на маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Об этом URA.RU сообщили в управлении транспорта городской мэрии.

В роддоме Южноуральска рухнул потолок

ФАС проверит чиновников Копейска

Задержана банда вымогателей

  • В Челябинске и Троицке силовики задержали пять человек, которые занимались вымогательствами. У них изъяты крупные суммы денег, оружие и долговые расписки, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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