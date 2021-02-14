В Сургуте на сайте «Авито» выставлена на продажу квартира ценой в 30 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известный блогер и урбанист Илья Варламов сделал обзор на квартиру в Сургуте, полностью покрытую позолотой, ценой в 30 млн рублей. Об этом он рассказал на собственном интернет-сайте.

«Если посмотреть на продающиеся в Сургуте квартиры, то можно подумать, что основная проблема в городе — совсем не климат и не отсутствие нормальной городской среды. Основная проблема — непонятно, куда нефтяникам девать золото! Они уже позолотили все лестницы, зеркала, кровати, купили позолоченный держатель рулонов туалетной бумаги, повесили такую же позолоченную люстру. Но деньги, как и золото, все никак не заканчиваются», — иронизирует Варламов.

Речь идет о двухуровневой шестикомнатной квартире на улице «Университетская», площадью 259 кв. м. Как говорится в объявлении на сайте «Авито», интерьер квартиры выполнен в классическом стиле по эксклюзивному авторскому проекту. «Гармония стиля и функциональности — для самых взыскательных ценителей роскоши и комфорта», — пишет автор объявления.

Ранее Илья Варламов назвал главные проблемы Сургута. Среди них блогер назвал низкое качество дорог, общественного транспорта и странные архитектурные решения.

Зал Фото: «Авито»

Кухня Фото: «Авито»