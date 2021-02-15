Челябинский экс-министр начинает кампанию по выборам в Госдуму

К концу февраля определится, как «ЕР» намерена получить мандат Госдумы для Владимира Павлова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кампания по избранию в Госдуму вице-спикера заксобрания Челябинской области, экс-министра промышленности региона Владимира Павлова стартует 18 февраля. В этот день состоится первое заседание штаба «Единой России» по выборам в Челябинском одномандатном округе, сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Заседание проведет вице-губернатор, первый замсекретаря политсовета региональной „Единой России“ Анатолий Векшин. Присутствовать будут главы всех муниципалитетов, входящих в округ, включая глав трех районов Челябинска и мэра областного центра Наталью Котову. Также будет участвовать спикер гордумы Андрей Шмидт, который руководит Челябинским межмуниципальным координационным советом (МКС) „ЕР“», рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, участники совещания ожидают также курирующего выборы в регионе первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина. «На заседании выяснится, кто будет политтехнологом для Павлова, также прозвучат общие для кампании вводные. Благодаря ослаблению коронавирусных запретов, мероприятие пройдет в очном режиме», — рассказал также источник. Векшин, отвечающий за работу областного выборного штаба «ЕР», не ответил на звонки корреспондента URA.RU.

Сейчас у единороссов имеются кандидаты во всех пяти одномандатных округах области. Последний из них — Златоустовский — был «закрыт» накануне. Действующий депутат Госдумы Олег Колесников был согласован в этом качестве в «обмен» на реализацию социальных проектов примерно на 2,2 млрд рублей — аквапарк в Челябинске и парк в Златоусте. Под вопросом пока остается партийный список: первая тройка его до сих пор не определена, хотя последующие проходные места уже заполняются.