Самым богатым депутатом Нижнего Тагила (Свердловская область) по итогам 2020 года стал директор по персоналу и социальным вопросам «Дивизиона Сибирь» ЕВРАЗ-Холдинга Алексей Пырин — с суммой дохода более 9 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте гордумы.
На втором месте Вячеслав Малых — он отчитался о 7,7 млн рублей дохода. В прошлом году народный избранник указал в декларации 19 млн рублей. Третий по уровню достатка Гаджи Абдулов — его доход составил 7,5 млн рублей. В 2019 году депутат заработал 9 млн. Председатель думы Вадим Раудштейн отчитался о доходе в сумме 2 млн рублей. Это почти вдвое больше показателя 2019 года. Вице-спикер Игорь Базилевич задекларировал 1,78 млн рублей. В 2019 году сумма составляла 1,6 млн рублей. Оба руководителя думы ездят на автомобилях TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Наименее успешно сложился год у Игоря Макарова — он отчитался о 84 тысячах рублей дохода. При этом в его гараже автомобиль ЛЕКСУС RX 200T.
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