20 апреля 2021
19 апреля 2021

Человек из команды пермского олигарха идет на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , кузяев андрей
По словам политологов, Андрей Кузяев (слева) намерен сохранить политическое влияние, как минимум, в двух территориях края Фото:

Генеральный директор ООО Санаторий «Демидково» Кирилл Толстой подал документы на участие в праймериз «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в краевое законодательное собрание. Об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения ЕР.

«Участником предварительного голосования „Единой России“ стал Кирилл Толстой. Он выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Добрянская № 26“», — говорится в сообщении.

Санаторий «Демидково» входит в структуры ООО «ПФПГ», подконтрольные пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву. Источник URA.RU предположил, что таким образом Кузяев пытается подстраховаться. «По всей видимости, Толстой может стать заменой [депутату заксобрания] Виктору Плюсинину, который также считается лояльным Кузяеву», — поясняет инсайдер. Он добавляет, что за Плюсниным, сын которого оказался на скамье подсудимых, «тянется негативный шлейф, его кандидатуру могут не поддержать на выборах».

Политтехнолог Олег Борисенко не находит ничего необычного с выдвижением Толстого. «Люди Кузяева (2-3 человека) всегда были в заксобрании, гордуме Перми», — сказал Борисенко. По его словам, политические интересы Кузяева распространяются на Осу, а также Добрянку с Полазной. Сейчас интересы этих территорий в краевом парламенте представляют депутаты Георгий Ткаченко и Виктор Плюснин, соответственно. Оба они уже заявились на праймериз ЕР. Ткаченко также является генеральным директором ООО «ПФПГ».

Кузяев является одним из богатейших бизнесменов России (175-я строчка в рейтинге российского Forbes). За 2020 год его состояние увеличилось на 50 млн долларов — до 550 млн долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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