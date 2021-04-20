Человек из команды пермского олигарха идет на выборы

По словам политологов, Андрей Кузяев (слева) намерен сохранить политическое влияние, как минимум, в двух территориях края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Генеральный директор ООО Санаторий «Демидково» Кирилл Толстой подал документы на участие в праймериз «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в краевое законодательное собрание. Об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения ЕР.

«Участником предварительного голосования „Единой России“ стал Кирилл Толстой. Он выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Добрянская № 26“», — говорится в сообщении.

Санаторий «Демидково» входит в структуры ООО «ПФПГ», подконтрольные пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву. Источник URA.RU предположил, что таким образом Кузяев пытается подстраховаться. «По всей видимости, Толстой может стать заменой [депутату заксобрания] Виктору Плюсинину, который также считается лояльным Кузяеву», — поясняет инсайдер. Он добавляет, что за Плюсниным, сын которого оказался на скамье подсудимых, «тянется негативный шлейф, его кандидатуру могут не поддержать на выборах».

Политтехнолог Олег Борисенко не находит ничего необычного с выдвижением Толстого. «Люди Кузяева (2-3 человека) всегда были в заксобрании, гордуме Перми», — сказал Борисенко. По его словам, политические интересы Кузяева распространяются на Осу, а также Добрянку с Полазной. Сейчас интересы этих территорий в краевом парламенте представляют депутаты Георгий Ткаченко и Виктор Плюснин, соответственно. Оба они уже заявились на праймериз ЕР. Ткаченко также является генеральным директором ООО «ПФПГ».

Кузяев является одним из богатейших бизнесменов России (175-я строчка в рейтинге российского Forbes). За 2020 год его состояние увеличилось на 50 млн долларов — до 550 млн долларов.