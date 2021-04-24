24 апреля 2021

Задержан главный конкурент Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, автозак, задержание активистов, полиция, протест
В Москве задержали члена Либертарианской партии  Михаила Светова Фото:

В Москве задержали члена этического комитета незарегистрированной в России Либертарианской партии Михаила Светова. Основанием стало административное правонарушение.

«Либертарианца Светова задержали. Основание — дело об административном нарушении, каком именно, не уточняется», — пишет в своем telegram-канале RT.

URA.RU попыталось связаться со Световым и представителями партии. Однако дозвониться ни до кого не удалось.

Ранее в квартире либертарианца прошел обыск. Источники в силовых структурах отметили, что прошли мероприятия в рамках уголовного дела о совершении развратных действий. Светова, как отмечает «Царьград», называют вторым протестным лидером после блогера Алексея Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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