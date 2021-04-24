Задержан главный конкурент Навального

В Москве задержали члена этического комитета незарегистрированной в России Либертарианской партии Михаила Светова. Основанием стало административное правонарушение.
«Либертарианца Светова задержали. Основание — дело об административном нарушении, каком именно, не уточняется», — пишет в своем telegram-канале
URA.RU попыталось связаться со Световым и представителями партии. Однако дозвониться ни до кого не удалось.
Ранее в квартире либертарианца прошел обыск. Источники в силовых структурах отметили, что прошли мероприятия в рамках уголовного дела о совершении развратных действий. Светова, как отмечает «
Подписывайтесь на URA.RU в