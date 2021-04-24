ТАСС: у главного конкурента Навального проходят обыски

У лидера российской Либертарианской партии Михаила Светова правоохранители проводят обыск. Об этом журналистам сообщили источники в силовых структурах.
«Уголовное дело, по которому проходит обыск в квартире Светова, возбуждено по статье 135 УК РФ [развратные действия]», — сообщил ТАСС источник, близкий к правоохранителям. «Могу сказать пока только одно: обыск не связан с делом о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января», — заявил агентству адвокат Светова, Дмитрий Захватов.
ТАСС уточняет, что 2019 году Светов проходил свидетелем по некоему делу о развратных действиях. Светова называли вторым протестным лидером после блогера Алексея Навального, передает «
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