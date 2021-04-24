24 апреля 2021

ТАСС: у главного конкурента Навального проходят обыски

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
У лидера Либертарианской партии Михаила Светова проходят обыски. Фото:

У лидера российской Либертарианской партии Михаила Светова правоохранители проводят обыск. Об этом журналистам сообщили источники в силовых структурах.

«Уголовное дело, по которому проходит обыск в квартире Светова, возбуждено по статье 135 УК РФ [развратные действия]», — сообщил ТАСС источник, близкий к правоохранителям. «Могу сказать пока только одно: обыск не связан с делом о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января», — заявил агентству адвокат Светова, Дмитрий Захватов.

ТАСС уточняет, что 2019 году Светов проходил свидетелем по некоему делу о развратных действиях. Светова называли вторым протестным лидером после блогера Алексея Навального, передает «Царьград». Портал уточняет, что в 2019 году Светов давал показания по подозрению в педофилии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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