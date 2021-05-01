01 мая 2021

Глава дипломатии ЕС высказался об ответных санкциях России

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Боррель осудил санкции России против чиновников ЕС Фото:

Санкции России против еврочиновников не помешают Европейскому союзу поддерживать демократию и наказывать виновных в нарушении прав человека. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — передает заявление Борреля РИА «Новости». Он также отметил, что осуждает решение России и выражает полную солидарность с попавшими под российские санкции чиновниками.

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, передает телеканал 360. После чего в ЕС сообщили, что оставляют за собой право принять меры в ответ на решение российских властей. Глава МИД Франции заявил, что ожидает от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения текущей напряженности. Он уточнил, что осуждает ответные меры России в отношении восьми чиновников Евросоюза, включая французского депутата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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