Глава дипломатии ЕС высказался об ответных санкциях России

Боррель осудил санкции России против чиновников ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Санкции России против еврочиновников не помешают Европейскому союзу поддерживать демократию и наказывать виновных в нарушении прав человека. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — передает заявление Борреля РИА «Новости». Он также отметил, что осуждает решение России и выражает полную солидарность с попавшими под российские санкции чиновниками.

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, передает телеканал 360. После чего в ЕС сообщили, что оставляют за собой право принять меры в ответ на решение российских властей. Глава МИД Франции заявил, что ожидает от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения текущей напряженности. Он уточнил, что осуждает ответные меры России в отношении восьми чиновников Евросоюза, включая французского депутата.