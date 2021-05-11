11 мая 2021

В США умер старейший актер мира, игравший в фильмах Хичкока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Актеру было 106 лет Фото:

В США в возрасте 106 лет скончался актер Норман Ллойд. Об этом сообщил продюсер Дин Харгроув.

«Третий акт [его карьеры] был лучшим временем в его жизни», — цитирует ТАСС Харгроува, говорившего о работе Ллойда в последние десятилетия.

Отмечается, что Ллойд до последних дней своей жизни снимался в телевизионных шоу и участвовал в фестивалях в качестве жюри. Согласно сайту older.org, он является старейшим актером в индустрии кино.

Актер родился 8 ноября 1914 года, его карьера началась в 1930-х годах в Нью-Йорке. Ллойд снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Наиболее известные из них — работы режиссера Альфреда Хичкока «Диверсант» и «Завороженный».

Ранее сообщалось, что в Норвегии скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Его не стало в возрасте 95 лет. Конопацкий сыграл десятки ролей в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...