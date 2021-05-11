В США умер старейший актер мира, игравший в фильмах Хичкока

В США в возрасте 106 лет скончался актер Норман Ллойд. Об этом сообщил продюсер Дин Харгроув.
«Третий акт [его карьеры] был лучшим временем в его жизни», — цитирует ТАСС Харгроува, говорившего о работе Ллойда в последние десятилетия.
Отмечается, что Ллойд до последних дней своей жизни снимался в телевизионных шоу и участвовал в фестивалях в качестве жюри. Согласно сайту older.org, он является старейшим актером в индустрии кино.
Актер родился 8 ноября 1914 года, его карьера началась в 1930-х годах в Нью-Йорке. Ллойд снялся более чем в 60 фильмах и телешоу. Наиболее известные из них — работы режиссера Альфреда Хичкока «Диверсант» и «Завороженный».
Ранее сообщалось, что в Норвегии скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Его не стало в возрасте 95 лет. Конопацкий сыграл десятки ролей в Театре имени Ленсовета и Театре имени Комиссаржевской.
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