Российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу скандально известного украинского сайта

Шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу украинского «Миротворца»*
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Ивлев попал в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2021 году
Ивлев попал в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2021 году Фото:

Российский шеф-повар Константин Ивлев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистским) за посещение Крыма. Об этом сообщается на самом ресурсе, который публикует персональные данные лиц, объявленных угрозой национальной безопасности Украины.

Согласно информации на сайте, данные Ивлева добавили еще в 2021 году из-за его визита на полуостров. В списке «Миротворца» также значатся российские артисты Олег Газманов, Никита Джигурда, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова и другие. Ранее туда попал рэпер Icegerger (Георгий Гергерт), которого сайт обвинил в «пропаганде войны» из-за публичной поддержки российской позиции.

Сайт «Миротворец» с 2014 года вносит в свою базу российских артистов, музыкантов и других деятелей, обвиняя их в поддержке российской политики. Ранее туда попали такие артисты, как Валерий Гергиев, Игорь Крутой, Владимир Спиваков и другие известные личности. Основанием для включения зачастую становятся публичные высказывания или участие в мероприятиях на полуострове.

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Российский шеф-повар Константин Ивлев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистским) за посещение Крыма. Об этом сообщается на самом ресурсе, который публикует персональные данные лиц, объявленных угрозой национальной безопасности Украины. Согласно информации на сайте, данные Ивлева добавили еще в 2021 году из-за его визита на полуостров. В списке «Миротворца» также значатся российские артисты Олег Газманов, Никита Джигурда, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова и другие. Ранее туда попал рэпер Icegerger (Георгий Гергерт), которого сайт обвинил в «пропаганде войны» из-за публичной поддержки российской позиции. Сайт «Миротворец» с 2014 года вносит в свою базу российских артистов, музыкантов и других деятелей, обвиняя их в поддержке российской политики. Ранее туда попали такие артисты, как Валерий Гергиев, Игорь Крутой, Владимир Спиваков и другие известные личности. Основанием для включения зачастую становятся публичные высказывания или участие в мероприятиях на полуострове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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