В Челябинске отказались от проекта, обещанного экс-губернатором

Подземный пешеходный переход планировался на перекрестке улиц Труда и Кирова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска отказались от планов по строительству подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Труда и Кирова в центре города. Об этом на аппаратном совещании 17 мая заявил главный архитектор города Павел Крутолапов. Строительство перехода в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2016 году планировал экс-губернатор Борис Дубровский.

«В проекте планировки территории 2016 года этот подземный пешеходный переход предусмотрен, в 2019 году планировка была скорректирована. Строительство подземных переходов не планируется», — заявил Крутолапов.

Планировалось, что он соединит две набережные реки Миасса в районе Краеведческого музея и филармонии. Это решение было озвучено в 2016 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Из-за пандемии саммиты не состоялись. Сроки сдачи объектов сдвинулись.