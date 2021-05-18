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В ХМАО школьники участвуют в незаконной агитации за ЕР

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Конференция свердловского отделения ЕР. Екатеринбург, ростовая кукла, символика, маскоты, политическая агитация, медведь ер, партия единая россия
В ХМАО школьники были замечены за распространением агитирующих листовок Фото:

В Ханты-Мансийске школьники были замечены за расклейкой в подъездах агитационных листовок с призывом голосовать за участников в предварительном голосовании «Единой России». При этом привлечение несовершеннолетних к предвыборной агитации запрещено законом. По словам очевидца, за распространение листовок дети получали деньги, передает корреспондент URA.RU.

«В подъезде наткнулась на детей, которые клеили плакаты с призывом голосовать за кандидатов от „Единой России“ в предварительном голосовании. На мой вопрос ответили, что получают за это деньги, но от кого — не сказали», — сказал Оксана Турик.

Исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Ханты-Мансийске Александр Лавренов в разговоре с корреспондентом агентства ответил, что сын одной из участниц праймериз — Анны Линкер — действительно занимался распространением листовок, однако денег за это не получал. «Как мне сообщили, ребенок сам изъявил желание помочь своей маме. Конечно, на своем уровне мы таких решений не принимали и принимать не будем, это запрещено. В ситуации будем разбираться», — сказал Лавренов. Он добавил, что с неопытными кандидатами будет проведена работа. Сама Линкер также подтвердила тот факт, что в распространении листовок ей помогал сын и денег за это не получал.

Ранее URA.RU писало, что у замдекана в вузе ХМАО проблемы после скандала с агитацией за ЕР. Тогда заместителю декана в Нижневартовском государственном университете (НВГУ) Кристине Чернопиской грозило увольнение после скандала с агитацией студентов за «Единую Россию».

Фото листовки

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