Бизнес пермского экс-губернатора давят сетевые гиганты

Доля продуктовой сети «Семья» на пермском рынке снизилась с 6,34% до 6% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Доля пермской продуктовой сети «Семья» на региональном рынке за год уменьшилась на 5% (с 6,34% до 6%), сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского УФАС. В первую очередь сеть, которая принадлежит бывшему губернатору края Олегу Чиркунову, потеснили «Пятерочка» и «Магнит».

«Федеральные сети свои объемы нарастили существенно, что привело к росту их рыночной доли, а значит — и рыночного влияния. Достигнуто это за счет экспансии на территориях за пределами краевой столицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. Доля «Пятерочки» увеличилась почти на четверть (с 13,64% до 16,6%), «Магнита» — почти на 15% (с 11,57% до 13,3%), «Монетки» — на четверть (с 4,05% до 5%).

При этом ни одна из сетей не занимает доминирующего положения в регионе, а на долю трех крупнейших ритейлеров приходится не более 36% рынка. «На отдельных территориях индивидуального доминирования также не установлено (ни одна из сетей не занимает долю свыше 50%, наибольший показатель — у „Пятерочки“ в Косинском и Гайнском районах — 44,4% и 31,6% рынка соответственно)», — уточнили в УФАС.

URA.RU рассказывало, что Чиркунов продает свое пермское имущество и ведет переговоры с «Лентой» по продаже ей «Семьи». В феврале прошлого года пермские антимонопольщики возбуждали дело в отношении сети «Семья» из-за рекламы вина.