Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей

Штрафы за езду летом на зимней резине еще не введены. Подобные изменения на текущий момент лишь планируются и обсуждаются как возможные. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Ранее сообщалось, что в России с 1 июня вступают в силу новые поправки к ПДД. Штрафовать будут водителей, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время.
«Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — цитирует юриста «Прайм».
В настоящий момент действующая статья 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление автомобилем при наличии неисправностей, пояснил юрист. Согласно документу, водителей могут наказать за изношенные колеса автомобиля, повреждения шин и дисков. Однако в тексте отсутствует запрет на эксплуатацию зимних шин летом и наоборот.
Подписывайтесь на URA.RU в