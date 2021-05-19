19 мая 2021

Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист утонил информацию о новом штрафе для водителей Фото:

Штрафы за езду летом на зимней резине еще не введены. Подобные изменения на текущий момент лишь планируются и обсуждаются как возможные. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня вступают в силу новые поправки к ПДД. Штрафовать будут водителей, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время.

«Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — цитирует юриста «Прайм».

В настоящий момент действующая статья 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление автомобилем при наличии неисправностей, пояснил юрист. Согласно документу, водителей могут наказать за изношенные колеса автомобиля, повреждения шин и дисков. Однако в тексте отсутствует запрет на эксплуатацию зимних шин летом и наоборот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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