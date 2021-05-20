Челябинский солдат обокрал Сбербанк и сослуживца

Челябинский солдат оказался телефонным мошенником Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области за мошенничество осужден бывший солдат, с помощью телефона обокравший сослуживца и оформивший кредит в Сбербанке на чужое имя. С учетом всех смягчающих обстоятельств Магнитогорский гарнизонный суд ограничился крупным штрафом.

«В июне 2020 года военнослужащий Денис Б. находился в гостях у сослуживца. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, он отправил с телефона товарища две SMS, переведя деньги с его счета в Сбербанке на свой. На этом он не остановился и через мобильное приложение оформил на сослуживца кредит, после чего опять-таки перевел поступившие средства на свои счета», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Действия солдата были квалифицированы как мошенничество и кража, ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 159 УК РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. В первом случае пострадавшим признали товарища Дениса по службе, во втором — Сбербанк. В ходе следствия и на суде преступник полностью признал свою вину.

С учетом этого, а также положительных характеристик с мест учебы и службы и отсутствия судимости до этого случая, приговор солдату был вынесен максимально мягкий. «По совокупности преступлений окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 115 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде.