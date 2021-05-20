В Пышминском ГО бюджетников под угрозой увольнения заставляют участвовать в праймериз ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

В Пышминском городском округе (Свердловская область) бюджетников принуждают голосовать под присмотром. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в муниципалитете, руководители бюджетных учреждений обязали сотрудников в первый день праймериз «Единой России» — 24 мая — прибыть в городской ДК, чтобы проголосовать за определенных кандидатов.

«Директора ссылаются на распоряжение мэра Виктора Соколова. Бюджетники должны будут под надзором начальства зайти на сайт предварительного голосования и поставить галочки за указанных кандидатов. Кто не сможет прибыть лично, должны предоставить логин и пароль от профиля на портале Госуслуг. В противном случае — увольнение. Людей собирают даже с отдаленных деревень», — рассказали жители поселка Пышма. Они планируют вести скрытую аудио- и видеозапись, а затем подготовить жалобу в областной и федеральный оргкомитеты по проведению праймериз.

«Никаких совещаний и собраний в центре культуры не планировалось. Распоряжений по поводу каких-либо собраний и совещаний в центре культуры мной не давалось. Никаких собраний совещаний в понедельник в учреждениях культуры на территории района не планировалось и проходить не будет», — прокомментировал глава Пышминского ГО Виктор Соколов.

В пресс-службе реготделения партии сообщили, что в оргкомитет по проведению праймериз жалобы из Пышминского ГО пока не поступали. С каждым случаем злоупотреблений обещают предметно разобраться.

Юристы указывают на то, что подобные действия властей могут повлечь ответственность — от административной до уголовной. «Регистрируясь на сайте через госуслуги, человек дает согласие на обработку персональных данных. Соответственно, владелец сайта обязан обеспечить сохранность этих данных. Передача их третьим лицам без согласия проголосовавшего будет являться нарушением закона о персональных данных, что влечет за собой уголовную ответственность», — прокомментировал адвокат Павел Бабиков. Ранее URA.RU писало о случаях принуждения бюджетников к голосованию на праймериз.