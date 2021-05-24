В Свердловской области резко вырос спрос на пожарных

Число вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спрос на пожарных в Свердловской области за год вырос в 2,4 раза. Об этом говорится в исследовании платформы интернет-рекрутинга hh.ru.

«В Свердловской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза», — сказано в сообщении платформы. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, в регионе «к пожаротушению и пожарной безопасности» относится 21 вакансия.

Источник, близкий к службам спасения региона, сообщил URA.RU, что сейчас в Свердловской области «выполняется все, что по госплану». «Пожаров много, объемов намного больше, чем тех средств, которые имеются», — отметил собеседник. В диспетчерской «Уральской авиабазы» URA.RU рассказали, что комментировать ситуацию пока сложно, поскольку в данный момент специалисты находятся на местах тушения пожаров. «Сейчас очень много пожаров. Начальник отдела сам на пожаре», — пояснили в учреждении.

С 24 мая в Свердловской области из-за пожаров запрещены прогулки в лесах. Как заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время совещания кабинета министров, область вошла в число регионов с самой сложной пожароопасной обстановкой. 16 мая сообщалось о пожаре в садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Недалеко от пятизвездочной гостиницы «Рамада» в Екатеринбурге 24 мая загорелась сухая растительность.