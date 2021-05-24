Исследование: в Пермском крае изменилась обстановка для бизнеса

В Пермском крае бизнесменам стало проще работать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский край по итогам 2020 года поднялся на 40 позиций в индексе административного давления на бизнес в РФ. Согласно подсчетам, регион переместился с 64-го места на 24-е. Индекс был представлен на Всероссийской конференции по правам предпринимателей.

«№24 Пермский край, индекс — 3,65» — говорится в индексе «Административного давления-2021». Результаты исследования опубликованы на сайте правительства Пермского края. По итогам 2019 года регион занимал 64-е позицию. Индекс рассчитывается по итогам деятельности Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, Росздравнадзора, Ространснадзора из таких показателей как: доля предупреждений от общего числа наказаний; доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору; доля штрафов, наложенных без проведения проверок.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что для снижения давления на бизнес нужно выстраивать прозрачные взаимоотношения между надзорными органами и бизнес-сообществом. «Необходимо соблюсти баланс между важной для развития бизнеса свободы деятельности и необходимостью соблюдения им федеральных норм», — объяснял глава региона.