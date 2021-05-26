26 мая 2021
25 мая 2021

Мэр Перми собрался стать депутатом

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр Перми Алексей Демкин планирует участвовать в выборах в городскую думу Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин планирует стать кандидатом в депутаты Пермской городской думы. Пресс-служба партии «Единая Россия» в своем telegram-канале сообщает, что Демкин подал документы для участия в праймериз.

«Глава Перми выдвинул свою кандидатуру на участие в предварительном голосовании по единому избирательному округу — общемуниципальная часть по выборам в Пермскую городскую думу», — сообщает пресс-служба партии. Ожидается, что Демкин возглавит партийный список на сентябрьских выборах в гордуму Перми.

URA.RU рассказывало, что 26 мая документы для участия в праймериз по выборам в заксобрание края подал губернатор региона Дмитрий Махонин. Демкин и Махонин подали документы после окончания общего срока приема документов и не будут участвовать в праймериз, которые проходят с 24 по 30 мая с использованием Госуслуг. Решение о включении Демкина и Махонина в списки будет принимать президиум партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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