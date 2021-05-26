Мэр Перми собрался стать депутатом

Мэр Перми Алексей Демкин планирует участвовать в выборах в городскую думу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин планирует стать кандидатом в депутаты Пермской городской думы. Пресс-служба партии «Единая Россия» в своем telegram-канале сообщает, что Демкин подал документы для участия в праймериз.

«Глава Перми выдвинул свою кандидатуру на участие в предварительном голосовании по единому избирательному округу — общемуниципальная часть по выборам в Пермскую городскую думу», — сообщает пресс-служба партии. Ожидается, что Демкин возглавит партийный список на сентябрьских выборах в гордуму Перми.

URA.RU рассказывало, что 26 мая документы для участия в праймериз по выборам в заксобрание края подал губернатор региона Дмитрий Махонин. Демкин и Махонин подали документы после окончания общего срока приема документов и не будут участвовать в праймериз, которые проходят с 24 по 30 мая с использованием Госуслуг. Решение о включении Демкина и Махонина в списки будет принимать президиум партии.