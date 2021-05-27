27 мая 2021

После жарких выходных Свердловскую область накроют заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Заморозки грозят садоводам проблемами Фото:

После теплых выходных, которые ждут свердловчан 29—30 мая, в регионе начнется похолодание. Подует северный ветер, и местами температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«В выходные будет тепло, но в понедельник воздушная масса сменится, на севере похолодает, затем это похолодание распространится к югу, — рассказала специалист. — Заморозки будут не повсеместно и не каждый день, но все равно могут учинить неприятности».

Так, ночью в понедельник, 31 мая, столбик термометра на севере опустится до +2…+7 градусов, а на крайнем севере — до минус 2. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, будет облачно с прояснениями, возможны дожди и даже грозы. Ветер будет северным, с порывами до 20 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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