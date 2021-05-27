Пермские элиты отреагировали на поход полпреда Трутнева в Госдуму

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму от Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Возможное участие вице-премьера правительства РФ — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в выборах в Госдуму может ослабить позиции пермского депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Собеседники URA.RU в политтусовке региона говорят, что, если Трутнев займет ключевой пост в Госдуме, это негативно отразится позициях Скриванова в Перми.

«Если Трутнев в Госдуме займет место спикера или даже вице-спикера, то это серьезно подкосит позиции Скриванова. Как на федеральном, так и региональном уровнях», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник URA.RU из политтусовки края не стал исключать вероятность того, что известие об участии Трутнева в праймериз может заставить Скриванова понервничать.

Получить комментарий Дмитрия Скриванова не удалось — он не ответил звонок. В окружении парламентария также не смогли ответить на вопросы корреспондента URA.RU.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе к с корреспондентом URA.RU допустил вероятность ослабления позиций Скриванова с приходом Трутнева в руководство парламента страны. «Все эти гадания связаны с тяжеловесной личностью Трутнева. Разброс влияния Трутнева очень широкий. Поэтому его пытаются вписать в мозаику будущей политики, придумывают ему новую роль», — заявил Гращенков. Вместе с тем он сомневается, что Трутнев займет пост спикера Госдумы — из-за своей прямолинейности и авторитарного стиля управления.

URA.RU рассказывало, что Трутнев может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму от Дальнего Востока. В региональную группу под руководство Трутнева будут отданы девять регионов Дальнего Востока: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотка.