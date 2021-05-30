Белорусский депутат: почему Минск не признал Крым территорией РФ

Белоруссия является площадкой для международных переговоров для России, отметил Олег Гайдукевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Белоруссия не признавала полуостров Крым российской территорией, поскольку Минск выступает площадкой для международных переговоров по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Надо просчитывать все варианты последствий. До последнего момента, это решение не принималось, потому что Минск выполнял очень важную роль по урегулированию украинского конфликта, являясь площадкой для переговоров, и это [признание Крыма российской территорией] могло сорвать переговоры», — объяснил URA.RU белорусский парламентарий.

«В ближайшее время все будет очень быстро меняться. Одно мы должны понимать — и жители России, и жители Белоруссии — у президентов, я убежден, нет ни одной темы, которую они обсуждают, и о которой они не могут договориться, или уже не договорились», — добавил Гайдукевич.

По мнению политика, в данный момент не стоит обострять отношения между Россией и Белоруссией. «Я считаю, что не надо ничего форсировать, не надо ничего обострять искусственно в наших отношениях между Белоруссией и Россией. Тем более сейчас мы действительно вместе, по-настоящему, в этой гибридной войне Запада против Белоруссии и России», — заключил белорусский депутат.

Ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что самолеты перевозчика не планируется отправлять в Крым. По его словам, для этого должно быть политическое признание полуострова как части России, пишет RT. Политолог и востоковед Евгений Сатановский считает, что таким способом президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается подстроиться под политическую ситуацию в мире.